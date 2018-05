Internazionali, forfait di Lorenzi: la “sua” wild card assegnata a Cecchinato

Paolo Lorenzi ha rinunciato per problemi fisici a partecipare agli Internazionali BNL d’Italia, torneo ATP Masters 1000 in programma la prossima settimana sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. La wild card assegnata al senese andrà dunque a Marco Cecchinato, recente vincitore a Budapest del suo primo titolo nel circuito maggiore.

Le altre 3 wild card sono state assegnate ad Andreas Seppi, Matteo Berrettini ed al vincitore delle Pre-qualificazioni.

