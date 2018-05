Ibi18, Nadal: «Buona partenza dopo Madrid. Shapovalov? Grande talento»

di Valerio Cassetta

Inizia con una vittoria schiacciante l’avventura di Rafael Nadal agli Internazionali d’Italia. Il maiorchino non lascia scampo al bosniaco Damir Džumhur, vincendo al centrale 6-1, 6-0, e in conferenza stampa sottolinea il successo, dopo l’eliminazione nel torneo di Madrid nella scorsa settimana. «Credo sia sta una buona partenza, era importante dopo una sconfitta - ha detto lo spagnolo -. Ho giocato con una buona intensità e pochi errori, è stato un esordio positivo». In Spagna non è andata come avrebbe voluto, anche perché «Madrid è il torneo sulla più diverso da tutti gli altri». Sui campi della Caja Magica Rafa è stato eliminato da Thiem, che oggi si è arreso davanti Fognini. L’azzurro «è un grande giocatore ed è difficile per tutti affrontarlo» ricorda Nadal. Insomma, la delusione di Madrid sembra esser stata smaltita, e il n.2 del ranking Atp ora vuole lasciare il segno al Foro Italico: «Una sconfitta non può cancellare tutto quanto di buono fatto oggi. Mi sono preso un giorno di riposo e poi sono arrivato subito a Roma per riprendermi ad allenarmi da domenica». Su un possibile match con l’astro nascente del tennis canadese Shapovalov, il maiorchino ha aggiunto: «E’ un giocatore di grande talento, sarebbe un incontro complicato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA