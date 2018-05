Ibi18, Nadal: «Sono qui per giocare e vincere»

di Alessandro Di Liegro

«Sono qui per giocare e per vincere. Non penso a Parigi». Un po' scuro in volto, non per merito del sole romano, il più volte campione a Roma Rafa Nadal parla della sua preparazione al torneo romano, che arriva dopo un'inattesa sconfitta a Madrid contro l'austriaco Thiem: «Non parlo mai di quello che è successo, né quando vinco, né quando perdo. Ho già dimenticato quello che è successo settimana scorsa, so cosa ho sbagliato e so che devo giocare meglio».



Roma è un torneo che Nadal ama, avendolo vinto sette volte, il numero uno del Mondo arriva al Foro come principale favorito: «Roma è un torneo speciale per me, ho vinto 7 volte, per me è sempre bello giocare qua». Il Roland Garros è ancora lontano, mancano un paio di settimane, ma il campione maiorchino guarda partita dopo partita: «Non credo che il mio risultato qui possa inficiare quello che farà al Roland Garros. Posso vincere a Parigi sia vincendo che perdendo qua. Oggi sono qui per giocare questo torneo».



La concorrenza per Nadal è aumentata con un numero sempre maggiore di giovani che si trovano a loro agio sulla terra rossa. Uno di questi è il vincitore degli Internazionali del 2017 Alexander Zverev, in finale a Madrid insieme a Dominic Thiem, che l'ha battuto nei quarti di Madrid: «Lui ha giocato bene e io non abbastanza per vincere il match. Ho perso perché siamo tutti e due buoni giocatori. Nello sport ogni settimana alcuni giocatori perdono, mentre altri vincono. Non è un gran problema».

