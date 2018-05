Nadal: «Semifinale contro Djokovic? Meglio Nishikori...»

di Valerio Cassetta

Punta dritto alla finale degli Internazionali, Rafael Nadal. Lo spagnolo ha avuto la meglio su Fabio Fognini e ora è pronto a dare il massimo per arrivare in fondo alla competizione. Arrivato in conferenza con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario previsto, il n.2 del ranking Atp ha spiegato cosa non ha funzionato nel primo set, perso 6-4: «Avevo iniziato bene, ero andato in vantaggio e ho giocato con qualità, ma anche lui è andato bene» ha rivelato il maiorchino. Vincere contro Fognini davanti al centrale del Foro Italico non è stato facile. Nadal ha confessato di aver «sentito un po’ di pressione» che lo ha portato a commettere «qualche errore in match duro».



In ogni caso lo spagnolo è convinto che sia stata «una vittoria importante (6-1 nel secondo e 6-2 nel terzo set, ndr) con tante cose positive». Prima di arrivare in finale però Rafa dovrà battere uno tra Nishikori e Djokovic: «Domani avrò un match importante e difficile - ha dichiarato il “Toro” -. Dovrò giocare al meglio e credo di poterlo fare. Il fascino della sfida contro Djokovic? Preferisco sfidare Nishikori che uno dei migliori al mondo come Novak...».

