Next Gen, le Atp Finals under 21 tornano a Milano: è guerra ai tempi morti

Il futuro del tennis passa ancora una volta da Milano, che per il secondo anno consecutivo accoglie le Next Gen Atp Finals (6-10 novembre, nella sede della Fiera), il torneo riservato ai migliori under 21 del panorama mondiale. La presentazione dell'evento, organizzato in joint venture con Fit e Coni, si è tenuta nella sala stampa del Centrale del tennis del Foro Italico, dove si stanno svolgendo gli Internazionali Bnl d'Italia di Roma. Presenti il numero uno della Federazione italiana tennis, Angelo Binaghi, il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, il detentore del titolo Next Gen 2017, il sudcoreano Hyeon Chung, e il presidente e amministratore delegato dell'Atp, Chris Kermode.



Quest'ultimo ha confermato che anche nella prossima edizione il torneo si disputerà al meglio dei 5 set, con set brevi a 4 game (tie-break sul 3-3), no-ad (senza vantaggi sul 40 pari) e no let al servizio. Confermato anche l'occhio di falco istantaneo (la tecnologia in campo che sostituisce il giudice di linea), lo shot clock di 25 secondi e le comunicazioni in cuffia tra giocatore e coach, oltre alla possibilità del pubblico di muoversi liberamente all'interno dell'impianto. Novità dell’edizione, sempre nell’ottica della riduzione dei tempi morti, saranno la riduzione dei minuti di riscaldamento dei tennisti (da 5 a 4) e la collocazione del porta-asciugamano a bordo campo per evitare che spetti al raccattapalle il compito di occuparsi dell’asciugameno dei tennisti.



Obiettivo, quello di rendere il tennis del futuro più intenso, con meno tempi morti e più spettacolare, senza snaturare il gioco: «Questa manifestazione ci ha dato la possibilità di studiare alcuni possibili cambiamenti - spiega Kermode - che hanno ricevuto degli ottimi riscontri sia dai nostri partner che dagli addetti ai lavori. L'evento del 2018 ci darà proprio la possibilità di continuare a testare le varie novità per stabilire quali, eventualmente, inserire in pianta stabile nel tour a partire dal 2019».

