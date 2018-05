Ibi18, parla la "regina" Svitolina: «Sto bene, gioco senza pressioni»

di Alessandro Di Liegro

È la regina del Foro, Elina Svitolina, la campionessa in carica chiamata a ripetersi sulla terra rossa degli Internazionali Bnl d'Italia: «Ho grandi ricordi qui a Roma. Battere la Pliskova con il tie break nel secondo set è uno di questi. È stata una grande settimana in generale. E poi, c'è la pizza». Scherza la bionda Elina, prima di ribadire il suo amore per la città e per il torneo: «Mi piace giocare qui, la cosa più importante è essere concentrati e star bene fisicamente». «A oggi sto bene, mi sento bene sul campo, mi sento sicura quando gioco e sto provando a mantenere sempre alta la concentrazione», continua l'ucraina numero 4 del Mondo, che in conferenza stampa parla del suo stato di salute, con il quale approccia al torneo romano: «Per me è molto importante stare in salute, è una priorità, per come gioco non mi posso permettere di stare al 50 o al 60 per cento». Roma è nel bel mezzo della stagione sulla terra con Svitolina che afferma di non preferire una superficie in particolare, ma che sulla terra: «preferisco prendere una partita alla volta, non avere aspettative, non ho pressioni. Ho un buon gioco e mi piace come gioco. Devo trovare quei piccoli dettagli nel mio gioco in cui migliorare. La cosa più importante, però è stare mentalmente positiva. Ho giocato molto bene la scorsa settimana ma non ho vinto. Queste cose possono avere un impatto sulla tua sicurezza di gioco, ma lavorando ogni giorno riesco a essere pronta sempre».



In chiusura di conferenza stampa una parola su Serena Williams e il suo ritorno che, presumibilmente, dovrebbe avvenire al Roland Garros: «Penso che sia giusto che lei favorisca di un ranking protetto. Quando ha lasciato era numero uno del Mondo. Se lo merita».

