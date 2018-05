Ibi18, Racchette d'oro: premiati Mara Santangelo e Jan Kodes

di Alessandro Di Liegro

Le racchette d'oro sono il premio alla carriera che la Fit assegna ai tennisti che hanno reso grande questo sport: a essere premiati per il 2018 sono state la pontina Mara Santangelo e il cecoslovacco Jan Kodes. Le premiazioni sono estate effettuate prima delle finali femminile e maschile, da Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli.



Mara Santangelo, oggi è Team Manager della squadra femminile di Fed Cup, in carriera ha vinto 9 tornei in singolare e 23 tornei in doppio, aggiudicandosi il Roland Garros nel 2007 – insieme ad Alicia Molik -, prima italiana in assoluto a vincere un torneo di doppio. Il suo miglior ranking Wta è stato il 27esimo posto e ha conquistato la Fed Cup nel 2006, mentre il suo migliore risultato nei tornei dello Slam sono stati gli ottavi di finale degli Australian Open nel 2004. Nel 2007 è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal Presidente Giorgio Napolitano.



Il settantaduenne Jan Kodes ha vinto due volte di fila il Roland Garros tra il 1970 e il 1971 e il Wimbledon del 1973, quello del boicottaggio. Nello stesso anno raggiunse il suo più alto ranking in classifica, assurgendo al quarto posto della classifica della neonata Atp. Vincitore della Coppa Davis nel 1980, è stato inserito nella Hall of Fame nel 1990.

