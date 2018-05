Internazionali, Sonego e Rosatello vincono le pre-qualificazioni ed entrano nel main draw

Lorenzo Sonego e Camilla Rosatello entrano nel main draw degli Internazionali Bnl d'Italia. I due vincitori delle prequalificazioni, come annunciato in fase di presentazione del torneo dal presidente della Fit Angelo Binaghi, hanno infatti ricevuto una wild card che darà loro la possibilità di sfidare i campioni del tennis mondiale. Sonego, nella finale del tabellone maschile, ha battuto 7-6 6-1 Filippo Baldi, che a sua volta riceve una wild card per il tabellone delle qualificazioni. Nel femminile la Rosatello ha superato in rimonta Martina Trevisan per 1-6 6-3 6-3. Anche per la Trevisan si spalancano le porte delle qualificazioni. Entrano nel tabellone delle qualificazioni anche Salvatore Caruso, Liam Caruana e Andrea Pellegrino nel maschile e Deborah Chiesa, Anastasia Grymalska e Federica Di Sarra.

