Ibi18, Scherzi e lazzi con (un finto) Bjorn Borg al Foro

di Alessandro Di Liegro

Non poteva mancare, agli Internazionali Bnl d'Italia, una delle leggende del torneo. Un fenomeno già due volte vincitore del Foro, che ha segnato da protagonista momenti storici sulla terra rossa, che rimarranno per sempre nelle più belle memorie dell'evento romano. Lo svedese Bjorn Borg, tra i più forti tennisti di sempre, è stato visto aggirarsi nei pressi del Centrale insieme a quattro amici, prima dell'incontro tra Nishikori e Djokovic.



Naturalmente, non stiamo parlando del vero Bjorn Borg, ma di Reiner, un ragazzone olandese, che in completino d'antan, iconico capello lungo con fascetta di spugna in testa e racchetta di legno in mano, da questa mattina percorre – con un grado alcolemico ne sangue sempre maggiore di ora in ora – i viali del Foro Italico.



«Molti pensano che sono un impersonatore – dice Reiner – ma in realtà sono qui con i miei amici per il mio addio al celibato». Sono in tanti, ricorda, che dal mattino gli si fermano accanto per una foto ricordo, per un tuffo nel passato insieme a uno dei più grandi: «Io sorrido e mi faccio una foto con loro. Sono qui per divertirmi. Mi sposo tra due settimane, sono un grande appassionato di tennis, quindi i miei amici hanno pensato di portarmi qua». Della sua vacanza italiana Reiner ricorderà – se ricorderà qualcosa – i colori del foro e i grandi campioni che ha visto giocare: «Mi piace Federer, ma purtroppo non c'è. Anche Zverev è molto bravo e molto giovane». La domanda più importante, però, è alla fine: «Conosci Loredana Bertè? Era la moglie del vero Borg ed è italiana».



«Mh no, fammi vedere – dà una scorsa alle foto della cantante su internet – beh, diciamo che sono molto contento di sposare la mia ragazza» scherza, prima di salutare e andare verso un'altra birra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA