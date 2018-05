â€‹Ibi18, Seppi: «Occasione persa, Puoille è stato fortunato»

di Valerio Casseta

C’è amarezza nelle parole di Andreas Seppi dopo l’eliminazione dagli Internazionali d’Italia. L’avventura del 34enne altoatesino si ferma ai sedicesimi: sul centrale del Foro Italiao ha la meglio il 24enne francese Lucas Pouille, n.16 in classica, che vince 6-2, 3-6, 7-6:



Rimpianto. «Non ho giocato benissimo al tie break, che ha fatto la differenza. Peccato per il break al terzo. Penso che andare 4-2 sarebbe stato diverso piuttosto che andare 3-3».



Difficoltà. «Sentivo che colpivo la palla bene. Ho fatto qualche errore di troppo, ma ero tranquillo perché sapevo che avrei potuto girare la partita. E’ un peccato perché mi sento bene in campo e sto giocando un buon tennis».



Rammarico. «Avrei potuto portare a casa la partita. I primi turni quando perdi fanno male. Vincendola avrei potuto far qualche turno in più e andare avanti».



Delusione. «Lo scorso anno non riuscivo a giocare il mio tennis. Non trovavo il ritmo. Ora il tennis c’è, perdere queste partite fa male. Preoccupato? Non è che mi manca il tennis, quello c’è. Le ultime partite potevo portarle a casa. Sono occasioni sprecate, spero di farle girare dalla mia parte».



Pressione. «Ho iniziato l’anno molto bene. In quasi tutti i tornei ho fatto buoni risultati. Alla fine sento che comunque trovo il ritmo della partita e questo è positivo. In altri anno ci mettevo di più. Quest’anno ho fatto delle buone prestazioni».



Fortuna. «Anche nel tie break due punti gli sono girati bene. Sono due o tre punti che possono fare la differenza. Ci sono questi pochi episodi che ti fanno vincere o perdere. Se sculava un po’ meno, sarebbe andata diversamente».



Cecchinato. «Sulla terra ha sempre giocato un buon tennis. Ha giocato pochi a Atp, ma è migliorato tanto e può far bene. Ha vinto a Budapest. Non ha paura di giocare. Avrei potuto vincere quel torneo».

