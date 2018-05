Ibi18, spettacolo in campo e sulla pelle: ecco i tatuaggi dei tennisti

di Alessandro Di Liegro

Spettacolo in campo e sulla pelle: l'incontro tra Polona Hercog e Svetlana Kuznetsova, valido per i trentaduesimi degli Internazionali Bnl d'Italia, è anche quello tra le due tenniste più tatuate del circuito Wta. La slovena ha dipinto tutto il suo braccio destro, quello con cui impugna la racchetta, con vari disegni che completano un'immagine grottesca, tra teschi, rose, lanterne e ali d'angelo. La ventisettenne ha detto che i suoi tatuaggi: «servono per intimidire i miei avversari», tanto che anche il braccio sinistro non ne è esente. Cinque, invece, i tatuaggi per Svetlana Kuznetsova, tre abbastanza evidenti e due un po' più nascosti: sul braccio destro ha una stella blu e la scritta “Il dolore non uccide, io uccido il dolore”, poco più in basso della spalla sinistra ha un angelo, mentre sul ventre ha una tigre: «Mi piacciono le tigri, io mi sento una tigre» ha commentato. Sotto il seno sinistro ha la scritta in cirillico “solo dio giudica”



Anche la “regina” del Foro, Elina Svitolina ama i tatuaggi e, in particolare, le tigri, tanto che ne ha una disegnata sulla coscia sinistra. Non è l'unico, ha anche una piccola scritta in corsivo sul lato della mano destra e un minuscolo simbolo indiano sul polso destro. La ceca Karolina Pliskova si è ispirata alla tradizione maori per i suoi tatuaggi, coinvolgendo anche la sua famiglia che, come lei, ha disegnato sulla pelle uno di questi simboli. Nel caso di Karolina si tratta di due raffigurazioni maori sul braccio e sulla gamba sinistra.Roberta Vinci ha una lunga scritta che va dal polso al gomito sinistro, che recita “Quanto manca alla vetta? Tu sali e non pensare”.Una frase sul braccio la ha anche lo svizzero Stan Wawrinka, ex vincitore di Wimbledon “Ho provato e ho fallito, non importa. Prova di nuovo, fallisci ancora, fallisci meglio”: «È come vedo la vita, anche se sei un top 10 puoi sempre perdere una partita, l'importante è andare avanti». Stan “the man”, ha anche il nome della figlia tatuato sul ventre, così da averla vicina anche quando è in tour. Un pensiero alla famiglia che ha fatto anche Nick Kyrgios, che ha il numero 74 disegnato sull'interno del dito medio della mano destra, in ricordo della nonna a cui era molto legato. Sul polso della mano destra, invece, ha la scritta “Ajla”, il nome della sua fidanzata, la tennista Tomljanovic. Il nostro Fabio Fognini ha il nano Brontolo tatuato sul fianco destro, poco più sopra ha la scritta “Be N mi vida” con un cuore, le sue iniziali dietro al collo, una tripla “M” uguale a quella della sua compagna Flavia Pennetta e la scritta “mi fido di te” al lato del piede destro. Ha perso contro Fognini Gael Monfils, ma continua a volare alto, almeno simbolicamente, grazie alle ali che ha tatuate nella zona lombare. Tra gli italiani, anche Andreas Seppi ha una piccola scritta al lato del torace “together forever maybe in”.

