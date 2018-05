Internazionali, Svitolina regola la Kontaveit e torna in finale

di Alessandro Di Liegro

La prima finalista degli Internazionali Bnl d'Italia 2018 è la "regina" del Foro Elina Svitolina, dopo aver battuto la sorpresa Anett Kontaveit in due set, 6-4 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. L'ucraina numero 4 al mondo è partita fortissimo guadagnando il primo break al primo gioco, tenendo addirittura a zero la sua avversaria. La ventiduenne estone ha poi reagito riconquistando la parità nel primo set sul 2 pari al quarto gioco. Ma la maggiore esperienza della Svitolina sulla terra rossa, unita alla sua aggressività nel gioco, le ha permesso di tornare avanti di un break al settimo gioco, che ha mantenuto fino alla fine del set sul 6-4.



Il secondo set ha mantenuto la stessa falsariga del primo, con Svitolina che ha spinto per il break al terzo gioco, dopo una vera e propria battaglia con una coriacea Kontaveit, alla sua prima semifinale a Roma. Il punto decisivo Svitolina lo ha vinto 5-4 e servizio esterno, al secondo match point giocato. Braccia al cielo e appuntamento in finale, dove incontrerà la vincente dell'altra semifinale, per un appuntamento conclusivo del torneo femminile che si preannuncia davvero imperdibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA