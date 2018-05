Svitolina: «Se vinco 5 volte dedico un tatuaggio a Roma»

di Alessandro Di Liegro

«Se vinco per 5 volte qui a Roma prometto che mi farò un nuovo tatuaggio». Elina Svitolina è la prima finalista del torneo femminile degli Internazionali di Tennis, dopo aver battuto l'estone Anett Kontaveit in due set, che ha provato – inutilmente - a mettere in difficoltà l'ucraina numero 4 al Mondo. «L'obiettivo di una giocatrice è essere pronta a contrastare tutte le azioni dei suoi avversari. Io lavoro per questo tipo di match, preparo tutto, così quando la mia avversaria fa qualcosa io posso rispondere e posso attaccare se la vedo in difficoltà. Oggi ho giocato molto bene, ero molto solida, molto presente nel match».



Per la seconda volta in due anni Elina Svitolina si giocherà il titolo di “regina” del Foro Italico al Centrale e attende la vincitrice della seconda semifinale, quella tra Maria Sharapova e la finalista dello scorso anno Simona Halep: «Non ho nessuna preferenza, sarà comunque una partita interessante domani». Da un anno all'altro, il gioco della Svitolina è cambiato – ammette lei stessa – più aggressivo e più potente: «Ho una maggiore esperienza di gioco, una maggiore sicurezza. Sono fisicamente più forte, se guardo alle statistiche c'è una grande differenza rispetto allo scorso anno, gioco in modo più completo».



Da numero 4 al Mondo è sotto gli occhi di esperti e appassionati, ma la pressione non sembra toccarla: «Io seguo il mio percorso» anche se ammette che: «Non sono ancora soddisfatta al 100% del mio torneo, c'è ancora una partita, molto importante, domani».

