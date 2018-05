Ibi18: tanti auguri mamma! Al Foro si festeggiano le mamme-tenniste

di Alessandro Di Liegro

Colpisci forte, mamma! Con la racchetta, naturalmente. La seconda domenica di maggio, tradizionalmente, è il giorno dedicato a celebrare una delle due uniche cose certe nella vita: la mamma. Nel circuito Wta, però, questa data spesso coincide con gli Internazionali Bnl d'Italia di Roma, appuntamento ormai immancabile per le star del tennis al femminile che approfittano della trasferta romana per far respirare ai propri figli un po' dell'aria di Roma.



La grande assente degli internazionali è Serena Williams, di recente divenuta madre di Alexis Olympia, insieme al compagno Alexis Ohanian. Serena, nel frattempo scesa al numero 454 della classifica Wta, "continua a prepararsi per essere pronta al 100% a competere", per tornare ai suoi livelli e dimostrare che a 36 anni e dopo una maternità è pronta per il titolo di miglior tennista di sempre.



L'ex numero uno di doppio, la taiwanese Su-Wei Hsieh, è tra coloro che sono state viste tra i campi degli internazionali insieme al proprio figlio il quale, racchetta in mano – più grande di lui - , ha approfittato per qualche scambio con l'allenatore mostrando angoli interessanti e una incredibile simpatia.



In tour con la mamma è anche Leo Alexander, due anni, figlio di Viktoria Azarenka – che ieri ha anche smarrito il pass ai tornelli – che dopo Madrid è pronto a fare il tifo per la mamma anche sulla terra rossa romana. La tennista bielorussa ha avuto la possibilità di farsi accompagnare dal figlio, nonostante sia in corso una difficile battaglia legale con l'ex compagno, l'hockeysta Billy McKeague, per l'affidamento del piccolo. Il ritorno a Roma di “Vika”, come la chiamano affettuosamente i fan, è anche il modo per dimostrare di poter tornare a giocare ad alti livelli dopo la maternità come, purtroppo, non sono riuscite Vera Zvonareva e Alona Bondarenko.



La prima tennista a diventare numero 1 al Mondo dopo la maternità è stata la grande Kim Clijsters, con 3 Slam messi in bacheca da mamma e la vetta del ranking raggiunta il 14 febbraio 2011. La piccola Jada Elly, nata nel 2007, ha accompagnato la mamma a ricevere i trofei dell'Us Open del 2009 e all'Australian Open del 2010.

