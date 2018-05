Ibi18, Tra tennis e calcio. La reciproca passione dei campioni dello sport

di Alessandro Di Liegro

Tennis e calcio, a Roma, hanno un legame molto stretto. Vuoi la vicinanza tra gli stadi, con il Foro Italico che sta giusto accanto all'Olimpico, vuoi che tra campioni c'è sempre una grande connessione: non è raro vedere sugli spalti del Centrale o del Pietrangelo qualche calciatore: Totti e Nainggolan sono degli habitué del Foro, così come Edin Dzeko, tifoso di Nadal, che ha supportato dal vivo sia ieri che oggi. Cortesia ricambiata da Elina Svitolina e Juan Martin Del Potro, che si sono recati in visita a Trigoria, casa dei giallorossi, e hanno ricevuto in omaggio le maglie di Totti e De Rossi. Non solo, la russa “regina” del Foro ha immortalato sul suo profilo Instagram anche l'incontro con un altro grande numero 10 della storia del calcio italiano: Alessandro Del Piero, incontrato allo Stadio Olimpico durante Roma-Juventus.



Molti campioni di tennis sono, inoltre, grandi tifosi di calcio: uno che Roma l'ha conquistata tre volte è Novak Djokovic, da sempre sostenitori del Milan. È l'unico circuito che “tifa italiano”, visto che Nadal è del Real Madrid, mentre gli altri big sono maggiormente attratti dalla Premier. Andy Murray tifa Arsenal, e propbabilmente si scontrerà col tifoso del Tottenham Nick Kyrgios. Tomas Berdych sostiene i reds di Manchester, mentre Caroline Wozniacki appena può si fionda ad Anfield a seguire il Liverpool.

© RIPRODUZIONE RISERVATA