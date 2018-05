Pace fatta tra Fit e Giorgi: Camila tornerà a giocare la Fed Cup

Pace fatta tra Federtennis e Camila Giorgi. Ieri il presidente della Fit Angelo Binaghi ha incontrato la giocatrice che, spiega una nota, «ha espresso il desiderio di tornare a far parte a pieno titolo della grande famiglia del tennis italiano, dando ovviamente anche piena disponibilità a rispondere alle convocazioni per le rappresentative nazionali. Richiesta che il Presidente Binaghi ha accolto con soddisfazione».



Di conseguenza, ogni pendenza tuttora in atto tra la Fit e la giocatrice verrà risolta da qui a breve. Inoltre la Giorgi viene reinserita nei programmi federali di assistenza e fornitura di servizi previsti per i giocatori e le giocatrici.



«Ho capito che due anni fa ho sbagliato a non rispondere alla convocazione per l'incontro di Fed Cup contro la Spagna - spiega Camila -. La maglia azzurra mi è mancata e sento il desiderio di tornare a indossarla e a far parte di una squadra giovane che sta crescendo».



«Quando nei giorni scorsi Camila ha chiesto di incontrarmi ho capito che finalmente questa vicenda si stava avviando a una conclusione positiva dopo i malintesi del passato - ha aggiunto Binaghi -. Camila è un patrimonio del tennis italiano e sono convinto che questo passo gioverà anche alla sua carriera nel circuito».

