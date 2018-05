Internazionali Bnl, wild card alla Schiavone ex regina dello slam

L'azzurra Francesca Schiavone sarà in tabellone agli Internazionali Bnl di Roma. La 37enne campionessa milanese, regina del Roland Garros nel 2010 e finalista sempre a Parigi l'anno seguente, ha ottenuto una delle due wild card che in base ai regolamenti Wta gli organizzatori possono riservare alle ex vincitrici di Slam. Per la Schiavone sarà la 19esima partecipazione al Foro Italico. La seconda wild card è stata concessa a Samantha Stosur, vincitrice degli US Open nel 2011. Curiosamente la Schiavone e la 34enne australiana sono state protagoniste della finale del Roland Garros del 2010 in cui trionfò la milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA