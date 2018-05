Da Wawrinka alla Gavrilova, i campioni del tennis fanno i turisti a Roma

di Alessandro Di Liegro

«Ti amo Roma», è la didascalia che accompagna un video di Lucas Pouille postato sul suo profilo Instagram. La maestosità dei Fori Imperiali è la vera protagonista del video, uno dei tanti post che in questi giorni i campioni – e soprattutto le campionesse – del tennis stanno rilasciando sui propri profili dei social network.



Instagram, in tal senso, la fa da padrone, ospitando la maggior parte dei contributi foto e video dei big della racchetta e delle loro “vacanze romane”. Così, un habitué di Roma, posa con una padella di ravioli appena terminata: «Facendo il pieno di carboidrati». La giovane giapponeseposa all'interno di un ristorante, vestita in un leggero kimono, riflettendosi in un selfie allo specchio.Mentre gli uomini preferiscono postare immagini degli allenamenti in campo o in palestra – vedi Novak Djokovic – sono le tenniste a interagire con i propri fan attraverso le foto delle loro passeggiate nella Città Eterna:, vestita in Fendi, passeggia a pochi metri dal Pantheon, la spagnolaè in piazza San Pietro (“Conoscendo Roma”), così come Daria, fra le più attive sui social del circuito Wta. La tennista australiana si fa ritrarre anche davanti alla Fontana di Trevi, postando una lunga didascalia in cui spiega come ogni giorno più di 3mila euro vengano raccolti all'interno della Fontana, che vanno alla Caritas per i bisogni dei meno fortunati.posta una foto dell'Altare della Patria, commentando “Roma, la Città Eterna”, mentre, più canonicamente, rilanciano immagini dai balconi dei loro alberghi. Giocatrici diverse, foto diverse: la romena numero uno al Mondo ha il panorama dall'Hilton Cavalieri Hotel.si fanno fotografare al centrale, la prima mentre rilascia autografi ai fan, la seconda con una maglia del Genoa con il suo nome dietro: “I tifosi italiani sono i migliori” scrive, mentre nella giornata di ieri, anche lei, si è concessa un giro in Piazza San Pietro.Tra gli uomini èil più “vacanziero”, con la sua foto davanti al Colosseo e la didascalia “passeggiando per Roma”.

