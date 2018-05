Ibi18, Thiem: «Ho giocato bene, ma Fognini al Foro Italico è fortissimo»

di Valerio Cassetta

Riconosce il merito dell’avversario, Dominic Thiem. L’austriaco 24enne, n.8 al mondo, saluta gli Internazionali d’Italia dopo la sconfitta subita per mano di Fabio Fognini 6-4, 1-6, 6-3. «E’ stata una buona partita per entrambi e un match molto intenso dall’inizio alla fine - sostiene Thiem in conferenza stampa -. Ho avuto anche la possibilità di vincere, ma lui ha giocato bene».



VANTAGGIO

L’austriaco, reduce da un ottimo torneo a Madrid dove è stato battuto in finale da Zverev, è convito che la sconfitta di oggi contro l’azzurro possa motivarlo in vista del Roland Garros. «E’ stato bello giocare al Foro Italico - sostiene Thiem -. Mi sento bene, sto giocando bene. Mi sento pronto per Parigi». L’unico cruccio di Dominic è legato al sorteggio: «Giocare contro Fognini al primo turno è stata dura. Ho giocato bene, ma lui era molto motivato oggi, giocava in casa e veniva dalla vittoria con Monfils». Insomma, secondo Thiem il fattore campo avrebbe inciso non poco nell’economia dell’incontro. E Fognini spera che sia così anche per gli ottavi di finale contro il tedesco Peter Gojowczyk.





© RIPRODUZIONE RISERVATA