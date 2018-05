Internazionali, Cilic vola in semifinale: Carreno Busta ko in due set

Tutto facile per Marin Cilic. Il croato, testa di serie numero 4, non deve faticare più di tanto per avere la meglio dello spagnolo Pablo Carreno Busta, decimo giocatore del seeding. Finisce 6-3 6-3 in un'ora e 6 minuti di gioco per il croato che stacca i biglietto per le semifinali.



Cilic attende ora il vincente della sfida tra il campioone uscente Sascha Zverev, testa di serie numero 2, e il belga David Goffin, numero 9 del tabellone.

