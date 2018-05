Zverev: «Non sono ancora al livello di Nadal e Federer»

di Alessandro Di Liegro

«Non sono ancora al livello di Nadal e Federer. Devo ancora crescere tantissimo». Alexander Zverev ha appena ottenuto la qualificazione ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia, in cui incontrerà il belga David Goffin. «Sono il numero 3 del Mondo, ma Nadal e Federer sono straordinari, dentro e fuori dal campo. Specialmente Roger (Federer, ndr) con il lavoro che fa con la sua Fondazione». Giovanissimo, Zverev, risponde alle domande dei cronisti sulla partita: «Edmund ha giocato molto bene, è molto migliorato in questi ultimi mesi, specialmente sulle palle corte e sul tiro. Quando è in forma è un top ten al mondo. Oggi ha sbagliato poche palle, non è stato facile. Sono ai quarti di finale di un Masters 1000, sono felice di andare avanti».



Da numero 3 al Mondo, data anche la sua giovane età, non sente ancora la pressione della sua posizione in classifica, a stretto contatto con due fenomeni come Nadal e Federer e avanti a ex numero uno come Murray e Federer: «La gente ancora non mi conosce come conosce loro. Tra qualche anno magari potrei rispondere a questa domanda, ma per ora io provo solo a giocare il mio tennis, a fare il mio gioco». Chiosa scherzando: «Sono un bravo ragazzo – ride – che ci crediate o no. La mia famiglia mi vuole bene, il mio cane mi vuole bene».



Zverev è forse il capofila della nuova generazione di tennisti, quella dei Next Gen, che sta cambiando il tennis, portandolo a un livello successivo: «Credo che in futuro il tennis sarà sempre più potente, più forte. Ora si prova a spingere molto, e penso che sarà la direzione verso la quale si sta dirigendo il tennis del futuro».











