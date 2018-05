Ibi18, Errani: «La terra del Foro sarà la mia alleata contro la Babos»

di Valerio Cassetta

Tornare al Foro Italico è sempre una grande emozione per Sara Errani. La 31enne bolognese numero 76 nel ranking Wta ha parlato in conferenza stampa all’indomani del sorteggio con la ungherese Timea Babos, n.4 al mondo:



Aspettative. «Mi sento abbastanza bene. Le ultime settimane sono state positive e ho buone sensazioni. Vedremo in campo come andrà».



Primo turno. «La Babos serve molto forte, ha un potente rovescio ed è migliorata nel dritto rispetto ad anni fa. Ora prova anche a spostarsi. Sarà un match duro, lei spongie molto, spero che la terra mi possa dare mano in più».



«Stanno organizzando qualcosa per il suo addio. Nel tennis è cosi, prima o poi finisce per tutto. Ha fatto una grande carriera e le auguro il meglio nella sua nuova tappa di vita».«Vado avanti per la mia strada, cerco di migliorami giorno dopo giorno, nonostante tutto e mi ritrovo in un moneto tranquillo. Non ho fretta, ma ho voglia di fare quello che mi piace: giocare a tennis. Voglio trovare tranquillità per giocare al meglio».«Tramite la Fed Cup abbiamo creato un bel gruppo di ragazze giovani e motivate. I risultati arriveranno, ma ognuna ha i suoi tempi. Ci mettono il massimo impegno, speriamo bene».«Non so chi sarà la favorita. Nel femminile stanno girando un pò, a Madrid la finale sarà tra Kvitova-Bertens».

