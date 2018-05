Internazionali Bnl, definito il quadro delle wild card maschili e femminili

di Redazione Sport

Definito il quadro delle wild card per gli Internazionali Bnl d'Italia 2018 maschili. Le quattro per il tabellone principale vanno a Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, quest'ultimo vincitore del torneo delle pre-qualificazioni. Le quattro wild card per le qualificazioni maschili, tutte assegnate attraverso le pre-qualificazioni, sono andate a Filippo Baldi, Salvatore Caruso, Liam Caruana e Andrea Pellegrino.



Definito anche il quadro delle wild card per gli Internazionali Bnl d'Italia 2018 femminili. Le tre per il tabellone principale vanno a Sara Errani, Roberta Vinci e Camilla Rosatello, quest'ultima vincitrice del torneo delle pre-qualificazioni. Le quattro wild card per le qualificazioni femminile, tutte assegnate attraverso le pre-qualificazioni, sono andate a Martina Trevisan, Deborah Chiesa, Anastasia Grymalska e Federica Di Sarra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA