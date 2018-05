Internazionali Bnl, le giovani speranze dell'Italia al Foro: Lorenzo Sonego e Camilla Rosatello

di Alessandro Di Liegro

Hanno lottato e vinto le loro sfide Lorenzo Sonego e Camilla Rosatello, giovani italiani che si sono guadagnati le wild card per entrare nel tabellone principale, dopo aver vinto le prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia.

Non poteva farsi un regalo migliore, Lorenzo Sonego, che oggi compie 23 anni. Vincere le prequalificazioni e guadagnarsi l'accesso al tabellone principale per la seconda volta in carriera: «Sto giocando bene, mi sento in forma e spero di fare un grande torneo». Frasi di circostanza che, però, non nascondono l'emozione di chi a 23 anni ha l'opportunità di giocarsi un torneo importante. Nella finale delle prequalificazioni, Sonego ha battuto 7-6, 6-1 Filippo Baldi, mostrando ottima presenza in campo e giocando un buon tennis. «Sono in palla, sto giocando da tanti giorni, spero di dare il massimo anche nei primi turni». Due anni fa è stato eliminato al primo, di turno, quest'anno, però, spera che ci sia per lui l'opportunità di giocare nel Centrale: «È il mio sogno. Vorrei entrare nel Centrale e godermi la partita dando il tutto per tutto. E spero di vincere almeno un turno. Sarebbe un bel regalo per i miei 23 anni».



Camilla Rosatello ha un anno in meno, 22, e ha recuperato un 1-6 in finale da Martina Trevisan, regolando il punteggio a suo favore con un doppio 6-3. Per lei è la prima volta in un torneo Masters, dalla sua parte la spensieratezza e l'incoscienza della giovane età: «Per me è la realizzazione di un sogno entrare nel tabellone di un torneo Premier, soprattutto qui a Roma». Nonostante la giovane età Camilla è matura e cosciente dei propri limiti: «Era la mia terza volta nelle pre-qualificazioni degli Internazionali e ora li ho vinti. Affronterò top40 del panorama mondiale e so che dovrò lottare tanto per esprimere il mio gioco. Chissà, magari posso essere io la cenerentola del torneo», scherza.

