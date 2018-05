Ibi18, i tennisti di domani incontrano i campioni di oggi al Kids Village

di Alessandro Di Liegro

È uno degli appuntamenti più sentiti ed emozionanti degli Internazionali d'Italia, nonché uno dei più affollati: è il Kids Village in cui i piccoli futuri tennisti incontrano i campioni della racchetta. Ogni giorno alcuni dei più importanti tennisti dei circuiti Atp e Wta si prestano a foto, interviste improvvisate e qualche scambio con i più piccoli, in uno spazio dedicato accanto allo stadio Next Gen, la cui vicinanza è di buon auspicio per i piccolissimi talenti della racchetta. Tra i più richiesti dai bambini Roberta Vinci – che in conferenza stampa ha detto che in futuro potrebbe anche allenare i bambini – e Novak Djokovic, la cui esibizione è stata molto apprezzata. Tra scherzi, pose plastiche a favore di camera e brevi scambi, i bambini, emozionati, si sono alternati per incontrare il campione serbo. In un ottimo italiano Djokovic ha giocato, divertito e insegnato un po' di tennis, come a Stefano, di 3 anni e mezzo – ma lui ha detto di averne 2 – che ha aiutato a tenere su la racchetta e tirare la palla dall'altro lato della rete. Djokovic ha poi raccontato ai suoi piccoli tifosi di avere due figli, Stefan di 3 anni e mezzo e Tara di 8 mesi, e di aver iniziato a 4 anni a giocare a tennis. Tra le domande più divertenti, che hanno suscitato una risata sia a Nole che al pubblico assiepato ai lati del campo: «A che età hai perso il primo dente?» alla quale Djokovic ha risposto: «Dovrei chiedere a mia madre. A proposito, auguri a tutte le mamme per la loro festa».



A iniziare la serie di incontri con i bambini è stata la spagnola Garbine Muguruza, seguita da Marin Cilic, e nel pomeriggio, la campionessa degli scorsi Internazionali Elina Svitolina e l'argentino Juan Martin Del Potro.

