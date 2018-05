Internazionali, il Codice Federer raccontato da Semeraro all'Auditorium Parco della Musica

«Abbiamo finalmente di fronte un libro obiettivo che non distorce la realtà per ingrandire un qualche cosa che è già immenso, e che proprio per la sua fedeltà merita di essere letto". Perché Roger Federer è di tutti, e per sempre" (Tennis Circus)».



Durante gli Internazionali di tennis di Roma, lunedì 14 maggio alle 18.30 alla Libreria Notebook all’Auditorium Parco della Musica (via Pietro de Coubertin 30) il giornalista della Stampa, Stefano Semeraro, parlerà del suo libro Il Codice Federer (Pendragon editore, gennaio 2018, prefazione di Gianni Clerici, statistiche di Luca Marianantoni) insieme al critico letterario Andrea Cortellessa.



