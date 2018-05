Ibi18, premiati i giovani studenti per “Racchette di classe”. Fedeli: «Lo sport ritorni nelle aule»

di Alessandro Di Liegro

Tre Federazioni, un Ministero, uno sponsor, 800 studenti di scuole primarie e istituti comprensivi. Sono i numeri di “Racchette di classe”, il progetto portato avanti dalla Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo e Federazione Italiana Badminton, insieme al Miur con la partnership di Kinder, che ha avuto conclusione questa mattina con la premiazione dei giovanissimi atleti da parte della Ministra Valeria Fedeli presso il campo Next Gen al Parco del Foro Italico. «È il migliore avvio possibile per questi Internazionali».



Durante lo scorso anno, la terza edizione di “Racchette di classe” ha coinvolto 160 mila bambini di 640 Scuola Primarie e Istituti Comprensivi, che hanno avuto a disposizione tecnici federali che hanno assistito i docenti nella formazione sportiva degli studenti: «Credo che per il nostro Paese sia più importante ora fare un investimento per far avvicinare allo sport i nostri ragazzi – ha detto il presidente della FederTennis Angelo Binaghi - anche più del cercare di raggiungere qualche medaglia in più. Abbiamo investito in questa attività più di un milione di euro e crediamo che questa cifra potrà crescere».«Questo progetto farà parte delle consegne che farò per il prossimo Ministro, che nelle prossime ore verrà proposto alle Camere», ha sottolineato la Ministra Valeria Fedeli, prima di recarsi alla cerimonia finale di premiazione, al termine della quale ha sfidato in un breve scambio la tennista Rita Grande, testimonial dell'evento insieme a Nicola Petrangeli.«Lo sport in classe non è solo luogo di superamento delle discriminazioni. È un modo per integrare diverse disabilità – prosegue Fedeli, prima di comunicare alla stampa che – Ci siamo candidati e abbiamo ottenuto che i mondiali scolastici di tennis del 2019 si facciano in Italia».«Personalmente ho giocato a tennis a livello dilettantesco a Treviglio. Ho ricominciato qualche anno fa a Sabaudia e mi sto allenando per sfidare Pietrangeli» conclude la Ministra strappando qualche risata tra il pubblico.

