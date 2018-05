Internazionali a rischio pioggia? Tutte le soluzioni in campo e fuori

di Luisa Mosello



Non è proprio quel che si direbbe un'ospite gradita, ma la pioggia prima o poi un salto, o meglio uno scroscio, al Foro Italico lo fa. E quest'anno secondo le previsioni già da oggi potrebbe fare la sua prima apparizione agli Internazionali Bnl 2018. Per poi prender postazione fissa almeno per due giorni, martedí e mercoledí, quando anche su Roma, dovrebbe abbattersi il temibile "ciclone islandese".



E allora che si fa? Si continua a giocare senza fare una piega incuranti dell'acqua? Assolutamente no. Come tutti gli appassionati del tennis sanno bene alle prime gocce le partite vengono sospese. È l'arbitro giudice insieme al direttore del torneo a dare lo stop dopo aver testato il terreno di gioco ma soprattutto le linee del campo (essendo di plastica rappresentano il pericolo maggiore per i giocatori che rischiano di scivolare).



Il match si interrompe, e se la pioggia è consistente in pochissimi minuti i campi vengono interamente ricoperti con un telone idrorepellente e i giocatori si riparano negli spogliatoi dove aspettano che la pioggia smetta. Tenendosi in allenamento con esercizi di streching e di riscaldamento. Gli spettatori si rifugiano solitamente sotto le gradinate del Centrale, nelle lounge e negli stand. E da quest'anno anche nel nuovo spazio d'ospitalità Lea e magari con l'occasione si regalano una sosta gourmet.



Anche se l'acqua è sempre un'invitata da rimandare indietro a volte sulla terra rossa puó riservare dei fuoriprigramma divertenti e graditi. Come accaduto in Australia lo scorso gennaio quando la tennista tedesca Andrea Petkovic, durante la finale del Kooyong Classic di Melbourne sul cemento, nella pausa di pioggia ha iniziato a ballare come se fosse in discoteca.



Per gli Internazionali l'annus horribilis per il maltempo fu il 1991 quando Alberto Mancini arrivò nuovamente in finale contro Emilio Sanchez, dopo la vittoria del 1989 sulla stella nascente Andre Agassi, ma si ritirò per infortunio.











