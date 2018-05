di Lucilla Quaglia

Corrado Barazzutti, dopo aver autografato varie palle da tennis a bimbi e adulti, si concede qualche battuta. Quale è il suo giudizio su tennis italiano? «Abbiamo grandi potenzialità e possiamo puntare su ottimi talenti sia in campo femminile che in quello maschile. E anche in questa competizione potremmo avere belle sorprese».



