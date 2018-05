Madrid, Shapovalov stende Raonic, anche Edmund ai quarti

di Redazione Sport

Il britannico Kevin Edmund, il canadese Denis Shapovalov e il sudafricano Kevin Anderson hanno guadagnato i quarti di finale del torneo di Madrid, quarto Atp Masters 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa della Caja Magica. Edmund ha eliminato con un doppio 6-3 il belga David Goffin, Shapovalov ha superato con un doppio 6-4 il connazionale Milos Raonic per 6-4 6-4, mentre Anderson ha sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber per 6-3 7-6.

