Madrid, Goffin e Halep agli ottavi

di Redazione Sport

David Goffin approda agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.200.860 euro). Il belga, numero 10 del mondo e 8 del seeding, supera l'olandese Robin Haase, numero 44 Atp, per 7-5, 6-3 in un'ora e 23 minuti.



Simona Halep si qualifica ai quarti di finale del torneo Wta di Madrid (terra, montepremi 6.685.828 euro). La romena, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la ceca Krystina Pliskova, numero 94 Wta, per 6-1, 6-4 in un'ora e un quarto di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA