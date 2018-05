L'austriaco Dominic Thiem è il primo finalista del torneo di Madrid, in corso sulla terra rossa della Caja Magica. Thiem, testa di serie n.5 e 'castigatore' di Rafa Nadal, ha superato in due set il sudafricano Kevin Anderson 6-4 6-2. In finale affronterà il vincente della sfida next gen tra il canadese Denis Shapovalov e il tedesco Alexander Zverev.



© RIPRODUZIONE RISERVATA