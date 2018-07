Us Open: cinque azzurri nel main draw, nel femminile c'è solo la Giorgi

Sono 5 i tennisti italiani presenti nell'entry-list per il main draw maschile degli Us Open, ultimo torneo dello Slam della stagione al via il 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York: si tratta di Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Paolo Lorenzi. Fuori di sei posti Thomas Fabbiano. Per quanto riguarda invece l'entry-list femminile l'unica azzurra ammessa direttamente è Camila Giorgi.

