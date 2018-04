â€‹Miami, trionfo in rimonta di Isner: Zverev battuto al terzo set

Lo statunitense John Isner, classe 1985, ha vinto il torneo Masters 1000 di Miami. Il tennista americano ha sconfitto in finale il tedesco Alexander Zverev, classe 1997, con il risultato di 6-7 (4), 6-4, 6-4 dopo due ore e 30 minuti di partita. Per Isner si tratta del 13esimo titolo in carriera, della prima vittoria in un torneo Masters 1000. Va detto che Isner aveva perso il primo set al tiebreak.

© RIPRODUZIONE RISERVATA