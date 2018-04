Montecarlo, Thiem ferma la corsa di Djokovic. Avanti Goffin e Sascha Zverev

Novak Djokovic si ferma al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il serbo, testa di serie numero 9, è stato sconfitto dall'austriaco n.5 del seeding Dominic Thiem per 6-7 (2-7) 6-2 6-3 in due ore e 29' di gioco. Ai quarti di finale, Thiem affronterà il vincente del match tra il numero uno del mondo, lo spagnolo Rafael Nadal, e il russo Karen Khachanov.



Si qualifica per i quarti di finale anche il bulgaro Grigor Dimitrov testa di serie n.4 che ha battuto in rimonta per 4-6 6-3 6-4 il tedesco Philipp Kohlschreiber. Avanti senza giocare il croato Marin Cilic: il suo avversario, il canadese Milos Raonic, si è ritirato per un problema al ginocchio destro.



In precedenza avevano staccato il pass per i quarti anche il belga David Goffin e il tedesco Alexander Zverev. Goffin, testa di serie n. 6, ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut (11) in due set con il punteggio di 6-4 7-5. Zverev, n. 3 del seeding, ha battuto per 6-4 4-6 6-4 il connazionale Jan-Lennard Struff, che ieri aveva eliminato al secondo turno Fabio Fognini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA