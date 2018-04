Rafael Nadal vola ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo, n.1 del mondo, ha sconfitto il russo Karen Khachanov per 6-3, 6-2 in un'ora e 20 minuti. Il prossimo ostacolo per il mancino di Manacor sarà l'austriaco Dominic Thiem, numero 7 del mondo e quinta testa di serie, che ha superato in tre set il serbo Novak Djokovic.



