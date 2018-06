Garbine Muguruza supera senza problemi l'ostacolo Maria Sharapova e vola in semifinale al Roland Garros. La spagnola, numero 3 del mondo, ha sconfitto la russa per 6-2, 6-1 in un'ora e 10 minuti di gioco. Ora la Muguruza attende la vincente del match attualmente in corso tra la romena Simona Halep, numero uno del mondo, e la tedesca Angelique Kerber.

