â€‹Murray giocherà a giugno sull'erba di 'S-Hertogenbosch

L'inglese Andy Murray giocherà a giugno il torneo di tennis sull'erba di 's-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, un evento che segnerà probabilmente il suo ritorno sul circuito dopo un anno di assenza. L'ex numero uno del mondo, ha confermato oggi sul suo sito web la sua presenza nel torneo Atp 250 che si svolge dall'11 al 17 giugno, subito dopo il Roland Garros. È il primo torneo in cui Murray conferma la sua presenza da quando ha subito un'operazione all'anca a gennaio. Il campione britannico non ha più disputato una partita ufficiale dal 12 luglio 2017, quando è stato eliminato nei quarti di finale di Wimbledon. Lo scozzese aveva programmato di tornare all'inizio di questa stagione, ma il recupero non è andato come previsto ed ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Dopo l'intervento, Murray ha ripreso gradualmente ad allenarsi. Il torneo 's-Hertogenbosch dà il via al tour sull'erba che culmina con lo Slam di Wimbledon, che inizia il 2 luglio. Il torneo potrebbe segnare il suo ritorno nel circuito dopo quasi un anno, anche se alcuni media indicano che Murray potrebbe tornare prima in qualcuno dei nuovi tornei Challenger sull'erba nel Regno Unito.



