â€‹Murray rientra al Queen's: «Ora non ho aspettative, ma voglio tornare a vincere uno Slam»

Da n.1 a n.157, complice la lunga assenza dal circuito ma Andy Murray è adesso pronto a riprendersi la scena. Iniziando dal torneo del Queen's, dove lo scozzese ha trionfato cinque volte. «Ho sempre pensato che sarei tornato e avrei giocato di nuovo - ha detto Murray in un'intervista alla BBC, a quasi un anno dall'ultima partita ufficiale (i quarti a Wimbledon dello scorso anno, quando perse in cinque set dallo statunitense Sam Querrey). Mi piacerebbe tornare al vertice ma se non dovesse accadere, amen». Tre Slam in bacheca, lo scozzese ha fatto sapere che «da un paio di settimane mi sto allenando bene, migliorando giorno dopo giorno e giocando anche dei set. Poi mi sono fatto controllare dal mio fisioterapista per essere sicuro di non essermi irrigidito e aver perso ogni tipo di mobilità nel fianco, cosa che può accadere dopo queste operazioni (all'anca, ndr). Ma era tutto positivo e ho recuperato abbastanza bene, per cui ho deciso di partecipare al torneo. Certo - ha aggiunto l'ex n.1 - non mi aspetto di vincere subito uno Slam, non è che uno gioca dopo 11 mesi di stop e vince subito. Sarebbe stato diverso se avessi avuto quattro mesi di duro allenamento e preparazione alle spalle, ma non è stato cosi. Le aspettative in questo momento sono molto basse e rivaluterò i miei obiettivi quando sarò tornato competitivo».

