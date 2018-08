Nadal annuncia il forfait al torneo di Cincinnati

di Redazione Sport

Dopo il successo di ieri sera sul cemento di Toronto nella 'Rogers Cup' contro il greco Stefanos Tsitsipas (6-2, 7-6 il punteggio in favore dello spagnolo), il numero 1 del mondo ha annunciato il forfait al 'Western & Southern Open', settimo dei nove tornei Atp Masters 1000 in calendario in programma questa settimana sui campi in cemento di Cincinnati, in Ohio. La scelta di Nadal è dettata dalla volontà di arrivare al top all'appuntamento con gli Us Open, quarta ed ultima prova stagionale

