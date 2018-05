Ranking Atp, Nadal torna in vetta. Fognini è 19°

Doppia festa per Rafael Nadal, il tennista spagnolo dopo la vittoria di ieri agli Internazionali Bnl di Roma contro Alexander Zverev torna in vetta alla classifica Atp. Nadal scavalca Federer in vetta, quarta posizione per Cilic davanti a Dimitrov. Per quanto riguarda gli azzurri, Fabio Fognini è il primo degli italiani con la 19esima posizione, 51esimo Andreas Seppi, 72esimo Marco Cecchinato, 74esimo Paolo Lorenzi. La top ten Atp, tra parentesi la posizione della scorsa settimana: 1. (2) Rafael Nadal (Spa) 8,770 punti; 2. (1) Roger Federer (Svi) 8,670; 3. (3) Alexander Zverev (Ger) 5,615; 4. (5) Marin Cilic (Cro) 4,950; 5. (4) Grigor Dimitrov (Bul) 4,870; 6. (6) Juan Martin del Potro (Arg) 4,450; 7. (7) Kevin Anderson (Sudafrica) 3,635; 8. (8) Dominic Thiem (Aus) 3,195; 9. (10) David Goffin (Bel) 3,020; 10. (9) John Isner (Usa) 2,955.

