Ranking Atp, Nadal consolida il primato, Fognini 14/o

di Redazione Sport

Sempre più Rafael Nadal: grazie al quarto successo del Masters 1000 canadese che gli ha permesso di raggiungere la ragguardevole cifra di 80 titoli Atp vinti in carriera, lo spagnolo è al comando del ranking mondiale del tennis maschile per l'ottava settimana del suo settimo regno (la 185/a complessiva). Rafa ha 3.740 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer mentre l'argentino Juan Martin Del Potro scavalca il tedesco Alexander Zverev ed è terzo. La top ten è completata dal bulgaro Grigor Dimitrov, dal sudafricano Kevin Anderson, dal croato Marin Cilic, dall'austriaco Dominic Thiem, dallo statunitense John Isner e dal serbo Novak Djokovic, Quindicesima posizione e best ranking per il greco Stefanos Tsitsipas, battuto da Nadal nella finale di Toronto. Fabio Fognini è sempre il primo degli italiani: il ligure è stabile al n.14 mentre perde una posizione e scivola al 22/o posto Marco Cecchinato (già eliminato dal Masters 1000 di Cincinnati); Andreas Seppi è 49/o e Matteo Berrettini 59/o.

