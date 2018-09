Nadal dà forfait ai tornei di Pechino e Shanghai

Il numero uno del mondo Rafael Nadal ha dato forfait al torneo Atp 500 di Pechino e al Masters 1000 di Shanghai che si disputeranno nelle prime due settimane di ottobre. Lo ha annunciato, su Twitter, lo stesso 32enne spagnolo. «Lunedì scorso ho fatto un controllo medico a Barcellona al ginocchio infortunato all'ultimo Us Open e insieme ai dottori abbiamo preso la decisione di non giocare i due tornei in Cina per recuperare al meglio. Mi dispiace non poter essere in gara per il pubblico e gli organizzatori che mi hanno sempre supportato al meglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA