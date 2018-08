Nadal in vetta al rankink, Fognini 14°. Tra le donne prima la Halep

Nella classifica pubblicata dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri. Il campione ligure è stabile al numero 14 del ranking mondiale. Alle sue spalle risale un gradino, al 21esimo posto, Marco Cecchinato, mentre scivola di una posizione Andreas Seppi, numero 51. Tre passi avanti compie Matteo Berrettini, ora numero 57, mentre è stabile Paolo Lorenzi in 94esima posizione. Classifica in vetta sempre guidata da Rafael Nadal, in attesa degli Us Open, alla sua decima settimana. Lo spagnolo conserva poco meno di tremila punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer. Sulla terza poltrona c'è sempre Juan Martin Del Potro, seguito da Alexander Zverev e Kevin Anderson, entrambi nel mirino di Novak Djokovic, che ha gli stessi punti di Marin Cilic. Chiudono la top ten Dimitrov, Thiem e Goffin.



LE DONNE

​La prima delle tenniste azzurre nel ranking Wta è sempre Camila Giorgi: la 26enne marchigiana risale cinque posizioni ed è al numero 40. Alle sue spalle recupera due posti Sara Errani, numero 81. Fuori dalle top 100 risale un paio di posizioni Martina Trevisan, ora numero 175. Per quanto riguarda la top-ten mondiale, tutto immutato, con la classifica guidata sempre da Simona Halep, alla vigilia dell'inizio dell'ultimo Slam stagionale. La 26enne di Costanza è in vetta per la 27esima settimana consecutiva con 2.086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki, con la statunitense Sloane Stephens sul terzo gradino del podio. Seguono la tedesca Kerber e la ceca Kvitova. Chiudono la to ten la Garcia, la Svitolina, la Pliskova, la Goerges e la Ostapenko.



