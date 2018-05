Le donne di Nadal, il piccolo Fognini e papà Vinci: ecco i campioni casa e racchetta

di Luisa Mosello

Tutti racchetta e famiglia. Sí perché gli affetti sono al centro della vita di chiunque e dunque sempre in campo (da tennis). A testimoniarlo sui social le foto a sfondo familiar-sentimentale dei campioni e delle campionesse in forza agli Internazionali. Chi in attesa della finalissima di domani, chi eliminato, chi all'ultima partita della carriera. Ed è la protagonista del ritiro piú sentito ed emozionato che ha avuto come cornice il campo Pietrangeli, Roberta Vinci, a postare uno degli scatti piú teneri. Quello con il papà Angelo che ieri ha compiuto 80 anni. Un compleanno importante e indimenticabile per il padre della tennista piú amata dai bambini. Ed è cosi che sicuramente si è sentita Roberta mentre posava accanto al genitore: tornata bambina.



Oggi sono 80 ma rimani sempre un ragazzino. Ti voglio bene, papà ❤️ pic.twitter.com/UFkCXcXwrl — Roberta Vinci (@roberta_vinci) 18 maggio 2018

Famiglia nel cuore anche per il finalista Rafa Nadal, appena uscito vittorioso nel match contro Novak Dokovic. Sugli spalti del Centrale immancabili le sue tre donne: la fidanzata Xisca Perello, la sorella Maria Isabel Nadal e naturalmente la mamma Ana Maria Perera.Ma è il piccolo Fognini il festeggiato junior del giorno: oggi infatti Federico il figlioletto del tennista sanremese messo ko da Nadal compie un anno. Per lui tutti gli auguri di cuore del papà che certo avrebbe voluto festeggiare con una bella vittoria. A sostenere Fabio oltre alla moglie Flavia Pennetta ci ha pensato il babbo Fulvio cheper riprendersi dalla delusione ieri sera si è fatto forza (a tutto sapore). E ha postato la foto della sua cena a dir poco luculliana con un enorme piatto di carne con contorno di patatine e (poca) verdura.Era lí che si domandava: "Matriciana o cacio e pepe? Coda alla vaccinara o Fiorentina? Tiramisù o gelato ai frutti di bosco?". Per poi promettere "Domani a dieta!". E si faceva fotografare con Nadal affermando " Per batterlo devi sparargli".

