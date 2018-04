Nadal re della terra rossa: "undicesima" vittoria anche a Barcellona

di Redazione Sport

Un'altra "undecima", appena una settimana dopo quella firmata a Monte Carlo. C'è poco da dire, Rafa Nadal è sempre più il signore della terra e lo ha ribadito conquistando da dominatore il “Barcelona Open Banco Sabadell”, ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.510.900 euro andato in scena nella capitale catalana. In finale, la 113esima della sua carriera, il numero uno del mondo e del seeding, nonché campione in carica (ha vinto in precedenza dal 2005 al 2009, dal 2011 al 2013 e 2016-2017), non ha concesso scampo al greco Stefanos Tsitsipas, numero 63 del ranking mondiale, alla sua prima finale Atp: 62 61, in un'ora e 18 minuti, il punteggio in favore del maiorchino, per l'ennesima volta in trionfo, con le braccia levate al cielo sul Centrale che già porta il suo nome, la “Pista Rafael Nadal”.



E' il 77esimo trofeo messo in bacheca dal 31enne mancino di Manacor, capace di inanellare la 401esima vittoria su terra battuta - il quarto a riuscire in tale impresa nell'Era Open andando a far compagnia a campioni quali Guillermo Vilas, Manuel Orantes e Thomas Muster - e ha allungato a 46 la striscia record di set vinti consecutivamente sul “rosso”, dove sono diventate 19 le partite consecutive vinte (l'ultimo stop di Rafa su questa superficie risale agli Internazionali BNL d'Italia dello scorso anno, per mano di Dominic Thiem). Un successo che consente a Nadal di conservare lo scettro di numero uno del mondo, tenendosi ancora dietro Roger Federer.

