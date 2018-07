Tennis, Nadal rimane in testa e Djokovic si piazza al decimo posto

di Redazione Sport

Conferma per Nadal e ritorno per Djokovic. Perché, grazie alla semifinale raggiunta a Wimbledon, e all'uscita di scena nei quarti di Roger Federer, Rafael Nadal consolida il suo primato nella classifica mondiale del tennis maschile: sono ora 2230 i punti di vantaggio dello spagnolo sullo svizzero. Completa il podio il tedesco Alexander Zverev, avvicinato però dall'argentino Juan Martin Del Potro, mentre in quinta posizione si porta il sudafricano Kevin Anderson, finalista ieri. Con un balzo di 11 posti si rivede nella top ten il serbo Novak Djokovic, vincitore per la quarta volta sui prati londinesi. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure sale un gradino portandosi al n.15. Alle sue spalle due passi avanti Marco Cecchinato, n.27, mentre è stabile Andreas Seppi al 50/o posto. La classifica femminile è sempre guidata dalla romena Simona Halep con 831 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Terza la statunitense Sloane Stephens, quarta la tedesca Angelique Kerber, vincitrice sabato a Wimbledon. E grazie alla finale conquistata sull'erba londinese la statunitense Serena Williams guadagna 153 posizioni e si colloca al n.28. La migliore delle azzurre è sempre Camila Giorgi, 35/a.

