Norimberga, vince Larsson in finale: battuta Riske 7-6 (7-4), 6-4 in un'ora e 46 minuti

Johanna Larsson ha vinto il torneo Wta di Norimberga (terra, montepremi 250.000 dollari). La svedese, numero 97 del mondo, ha sconfitto in finale la statunitense Allison Riske, numero 105 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4 in un'ora e 46 minuti. Per la 29enne di Boden si tratta del secondo titolo della carriera, il primo del 2018.

