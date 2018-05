Parte dal Foro il ritorno di Diadora nel tennis mondiale

di Alessandro Di Liegro

Dopo anni di assenza dal tennis mondiale, ritorna al Foro Italico Diadora, lo storico marchio italiano che ha griffato campioni come Bjorn Borg e Boris Becker. Lo fa ripartendo dai giovani, i Next Gen della racchetta, che in questi giorni si stanno guadagnando l'accesso al tabellone principale, come Liam Caruana. Insieme all'italo-americano, a presentare gli accessori tecnici di Diadora l'ucraino Alexandr Dolgopolov e l'olandese Robin Haase. Nel roster anche le tenniste Lauren Davis e Shelby Rogers, oltre a Jan-Lennard Struff, ancora impegnato a Madrid.



«Per il 70esimo anniversario di Diadora abbiamo pensato che il ritorno al tennis potesse potenziare i valori sportivi del nostro brand – dice il presidente di Diadora Enrico Moretti Polegato – Vogliamo investire in identità, in autenticità, riporteremo l'italianità sui campi da tennis, investendo in innovazione per migliorare le performance dell'atleta».



Su un video scorrono le immagini dei campioni che hanno indossato il marchio italiano, da Borg, a Roberto Baggio, mentre i tennisti di oggi ricordano gli alfieri Diadora come: «Kuerten – dice Dolgopolov – ero piccolo ma ricordo lui e la sua maglia gialla e blu, davvero iconica». «Anche se non li ho visti giocare dal vivo, giocatori come Becker e Courier sono stati di grande ispirazione per me – afferma Haase – e, siccome sono olandese, anche Van Basten è un atleta che ho molto ammirato».



Il ritorno di Diadora al Foro è stata l'occasione per presentare anche le nuove tecnologie legate agli accessori sportivi, come la suola Blue Shield, una suola modellabile che si adatta alle asimmetrie del corpo, consentendo un corretto appoggio e un supporto alle performance dell'atleta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA