Pizza e mortazza e cucina stellata: cosa si mangia al Foro Italico

di Luisa Mosello



Dalla pizza e mortazza ai piatti stellati il passo anzi il pallonetto non sembrerebbe breve. E invece lo è. Perché agli Internazionali tutto è possibile. E il pubblico che affolla il Foro Italico, ogni giorno sempre di piú in attesa della finalissima di domenica, sul piatto del Villaggio trova un offerta per tutti i gusti e tutte le tasche. Spalmata su un vassoio di street food quella più economica.

Placé nelle lounge e nei ristoranti gourmet quella per palati sopraffini e danarosi. Come dire anche i tennisti, tifosi, appassionati, principianti o professionisti mangiano. E lo fanno scegliendo fra sapori d'ogni tipo.



Sul versante cibo di strada sul podio c'è l'immancabile pizza con la mortazza accanto alle versioni con burro e alici, con porchetta di Ariccia, ma anche con culatello e su misura per vegani con cicoria e broccoletti. Novità di quest'anno la panzanella che fa il suo ingresso al Villaggio rivisitata in chiave romanesca con pane casareccio di Genzano, pomodorini piccadilly, basilico e olio d'oliva della Sabina. E poi hot dog, hamburger di chianina, proposte calabresi e siciliane. E per tornare tutti bambini i pop corn nelle coppe giganti extra large.Tutta da degustare l'offerta stellata del nuovo ristorante Lea che ogni sera propone le creazioni degli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini del ristorante "Il Luogo di Aimo e Nadia" in coppia con un altro cuoco top. Dopo Peter Brunel, Carlo Cracco e Terry Giacomelli, è stata la volta di Theodor Falser con piatti di alta arte culinaria come il "Poke Dolomites" ovvero branzino marinato con pepe marinato e grano saraceno che ha introdotto gli spaghettoni al cipollotto fresco e il Tirami-sud di Pisani. Poi sarà la volta di Giuseppe Mancino, Massimiliano Mascia, Maurizio e Sandro Serva prima del gran finale domenica con i due chef ospitanti.Costo delle cene: da 165 a 230 euro. Un po' di più delle 5 euro per la pizza. Ma ciascuno vive il tennis come puó e come vuole. Ció che è uguale per tutti è la passione per uno sport che come il (buon) cibo si gusta dall'inizio alla fine.

